***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
19.09.2022 12:09
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
19.09.2022 tarihinde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,40 TL fiyattan 25.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 19.09.2022 tarihi itibariyle 15.247.657 adete oranı ise % 17,28 'ya yükselmiştir,
AG GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/09/2022 25.000 25.000 15.222.657 15.247.657 % 17,25 % 17,25 % 17,28 % 17,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063925
BIST
14:593.326
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -51,56
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.320
14:5918,3060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0504
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3060
En Düşük
18,2293
14:5918,3508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0670
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
14:59977,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,34
|Açılış
|: 977,13
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler14:59
|SMRTG
|45,98
|102.740.067
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.521.396
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|24.272.628
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.714.664
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.271.128
|% 9,92
|
|ISGYO
|15,38
|23.609.592
|% -9,95
|
|NTHOL
|9,95
|136.988.547
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.160.423
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.356.827
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|6.028.038
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,93
|3.597.083.334
|% -2,13
|
|GARAN
|20,28
|3.327.811.324
|% -6,89
|
|YKBNK
|7,27
|2.478.701.036
|% -0,82
|
|HALKB
|9,07
|2.422.819.911
|% -8,75
|
|ASELS
|32,46
|2.247.068.240
|% -3,96
|
|EKGYO
|4,41
|2.171.771.118
|% 0,92
|
|YKBNK
|7,27
|2.478.701.036
|% -0,82
|
|AKBNK
|11,93
|3.597.083.334
|% -2,13
|
|HALKB
|9,07
|2.422.819.911
|% -8,75
|
|ISCTR
|8,40
|1.962.082.185
|% -4,11
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2790
|18,3060
|% 0,28
|
|Euro
|18,3140
|18,3508
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,7427
|20,8467
|% -0,21
|
|Frank
|18,8434
|18,9570
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8499
|4,8742
|% 0,13
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-12,28
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-6,18
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|-35,00
|
|Tam
|6.657
|6.741
|29,00
|
|Yarım
|3.244
|3.283
|2,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,40
|-0,13
|
|B. Petrol
|89,21
|89,21
|-2,14
|
Seans Raporu
14:59
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