***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2022 11:39
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21.09.2022 tarihinde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,15 TL fiyattan 25.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 21.09.2022 tarihi itibariyle 15.297.657 adete oranı ise % 17,34 'ya yükselmiştir,
AG GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/09/2022 25.000 25.000 15.272.657 15.297.657 % 17,31 % 17,31 % 17,34 % 17,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064448
BIST
15:183.255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -22,33
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
15:1818,3326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
15:1818,1873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0670
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
15:18986,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,68
|Açılış
|: 986,89
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|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ULUSE
|118,80
|18.627.913
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|112.766.660
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,19
|53.242.115
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,95
|76.642.058
|% 9,93
|
|CEMAS
|1,56
|191.410.386
|% 9,86
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.844.835
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|201.999.591
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|807.255.293
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|220.356.287
|% -9,82
|
|THYAO
|69,95
|3.683.323.320
|% -3,45
|
|ASELS
|32,16
|2.994.728.525
|% 4,55
|
|VAKBN
|8,01
|2.271.013.142
|% -4,98
|
|GARAN
|19,42
|1.952.518.599
|% -3,57
|
|HALKB
|8,07
|1.822.542.396
|% -4,04
|
|EKGYO
|3,85
|1.089.583.185
|% -3,99
|
|VAKBN
|8,01
|2.271.013.142
|% -4,98
|
|YKBNK
|7,07
|1.749.784.665
|% -1,26
|
|SKBNK
|3,12
|807.255.293
|% -9,83
|
|HALKB
|8,07
|1.822.542.396
|% -4,04
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3232
|18,3326
|% 0,08
|
|Euro
|18,1664
|18,1873
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,7074
|20,8113
|% -0,32
|
|Frank
|18,9204
|19,0344
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8547
|4,8791
|% 0,05
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|8,75
|
|Altın Gr.
|987
|987
|6,88
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|16,00
|
|Tam
|6.692
|6.775
|0,00
|
|Yarım
|3.261
|3.304
|5,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,17
|
|B. Petrol
|92,17
|92,17
|1,55
|
Seans Raporu
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