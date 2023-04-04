***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.04.2023 09:21
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
03.04.2023 tarihinde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,79-5,94 TL fiyattan 310.061 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 03.04.2023 tarihi itibariyle 15.107.718 adete oranı ise % 17,12 'ye yükselmiştir,
AG GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/04/2023 310.061 310.061 14.797.657 15.107.718 % 16,77 % 16,77 % 17,12 % 17,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131367
BIST
13:174.899
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 59,13
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.912
En Düşük
4.831
13:1719,2301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0470
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2335
En Düşük
19,1668
13:1721,0354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1031
|Açılış
|: 21,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,0525
En Düşük
20,8927
13:171.225,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.225,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,94
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler13:15
|ZEDUR
|47,16
|6.216.702
|% 9,98
|
|MAKIM
|18,96
|19.332.668
|% 4,00
|
|KCAER
|17,83
|84.358.550
|% 3,30
|
|SUWEN
|57,55
|23.150.843
|% 2,77
|
|MNDTR
|15,55
|11.728.665
|% 2,57
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.325.213
|% -9,98
|
|AKFYE
|14,49
|776.249.745
|% -6,46
|
|SDTTR
|121,00
|721.956.698
|% -5,62
|
|GOKNR
|17,77
|217.856.828
|% -5,07
|
|BVSAN
|61,30
|257.141.265
|% -2,93
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.325.213
|% -9,98
|
|ASTOR
|47,94
|1.280.051.418
|% -2,68
|
|AKFYE
|14,49
|776.249.745
|% -6,46
|
|SDTTR
|121,00
|721.956.698
|% -5,62
|
|BVSAN
|61,30
|257.141.265
|% -2,93
|
|AKFYE
|14,49
|776.249.745
|% -6,46
|
|ASTOR
|47,94
|1.280.051.418
|% -2,68
|
|EKSUN
|85,65
|1.571.325.213
|% -9,98
|
|GOKNR
|17,77
|217.856.828
|% -5,07
|
|EUREN
|10,40
|65.496.682
|% -0,38
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2239
|19,2286
|% 0,24
|
|Euro
|21,0301
|21,0416
|% 0,52
|
|Sterlin
|23,9523
|24,0724
|% 0,80
|
|Frank
|20,9857
|21,1122
|% 0,19
|
|Riyal
|5,1118
|5,1374
|% 0,19
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-2,95
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|1,18
|
|Cumhuriyet
|8.321
|8.447
|67,00
|
|Tam
|8.341
|8.426
|25,00
|
|Yarım
|4.089
|4.123
|12,00
|
|Çeyrek
|2.045
|2.061
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,08
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,90
|0,09
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,54
|