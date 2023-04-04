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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

04.04.2023 09:21
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

03.04.2023 tarihinde  Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,79-5,94 TL fiyattan 310.061  adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 03.04.2023 tarihi itibariyle 15.107.718 adete  oranı ise % 17,12 'ye yükselmiştir,
AG GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
03/04/2023 310.061 310.061 14.797.657 15.107.718 % 16,77 % 16,77 % 17,12 % 17,12




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131367


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ZEDUR 47,16 6.216.702 % 9,98  
MAKIM 18,96 19.332.668 % 4,00  
KCAER 17,83 84.358.550 % 3,30  
SUWEN 57,55 23.150.843 % 2,77  
MNDTR 15,55 11.728.665 % 2,57  
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13:15 Alış Satış %  
Dolar 19,2239 19,2286 % 0,24  
Euro 21,0301 21,0416 % 0,52  
Sterlin 23,9523 24,0724 % 0,80  
Frank 20,9857 21,1122 % 0,19  
Riyal 5,1118 5,1374 % 0,19  
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13:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.982 1.982 -2,95  
Altın Gr. 1.226 1.226 1,18  
Cumhuriyet 8.321 8.447 67,00  
Tam 8.341 8.426 25,00  
Yarım 4.089 4.123 12,00  
Çeyrek 2.045 2.061 6,00  
Gümüş.Ons 24,06 24,08 0,10  
Gümüş Gr. 14,88 14,90 0,09  
B. Petrol 85,47 85,47 0,54  
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