***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.04.2023 09:16
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13.04.2023 tarihinde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,00-6,08 TL fiyat aralığından 409.370 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 13.04.2023 tarihi itibariyle 15.517.088 adete oranı ise % 17,58 'e yükselmiştir,
AG GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/04/2023 409.370 409.370 15.107.718 15.517.088 % 17,12 % 17,12 % 17,58 % 17,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137924
BIST
18:105.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
0
En Düşük
0
18:1019,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0547
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3928
En Düşük
19,2983
18:1021,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0961
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4741
En Düşük
21,3162
18:101.271,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.271,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.266,03
BIST En Aktif Hisseler18:10
|GARAN
|29,46
|1.715.471.803
|% 7,63
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% 0,00
|
|SNPAM
|13,40
|210.058
|% 0,00
|
|TBORG
|36,50
|780.940
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,74
|658.594
|% 0,00
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% 0,00
|
|TBORG
|36,50
|780.940
|% 0,00
|
|SNPAM
|13,40
|210.058
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,74
|658.594
|% 0,00
|
|ZEDUR
|43,40
|3.075.673
|% 0,00
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 0,00
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% 0,00
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.202
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3646
|19,3735
|% 0,28
|
|Euro
|21,4362
|21,4499
|% 0,45
|
|Sterlin
|24,1858
|24,3071
|% 0,20
|
|Frank
|21,7137
|21,8445
|% 0,31
|
|Riyal
|5,1456
|5,1715
|% 0,15
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.042
|2.043
|2,46
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,12
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.717
|8.802
|11,00
|
|Yarım
|4.258
|4.307
|5,00
|
|Çeyrek
|2.129
|2.153
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|16,11
|16,13
|0,06
|
|B. Petrol
|86,31
|86,31
|0,22
|