***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.04.2023 09:25
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
14.04.2023 tarihinde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,97-6,00 TL fiyat aralığından 100.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 14.04.2023 tarihi itibariyle 15.617.088 adete oranı ise % 17,70 'e yükselmiştir,
AG GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/04/2023 100.000 100.000 15.517.088 15.617.088 % 17,58 % 17,58 % 17,7 % 17,7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139120
BIST
11:205.118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,08
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.120
En Düşük
5.068
11:2019,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0404
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
11:2021,3243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0405
|Açılış
|: 21,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2405
11:201.253,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.253,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler11:18
|CVKMD
|139,70
|3.471.545
|% 10,00
|
|KOZAL
|24,64
|2.676.622.686
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.302.321.539
|% 9,99
|
|KOPOL
|32,58
|2.121.903
|% 9,99
|
|IPEKE
|32,08
|120.594.299
|% 9,94
|
|IMASM
|396,50
|66.961.543
|% -9,99
|
|DGGYO
|34,50
|14.333.563
|% -8,34
|
|LIDER
|111,80
|14.948.657
|% -6,83
|
|SONME
|31,16
|6.215.063
|% -5,86
|
|ONCSM
|92,10
|25.068.349
|% -5,05
|
|KOZAL
|24,64
|2.676.622.686
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.302.321.539
|% 9,99
|
|THYAO
|135,00
|1.156.317.800
|% 0,45
|
|GESAN
|83,55
|557.788.770
|% -2,74
|
|AKBNK
|17,87
|546.252.307
|% 1,71
|
|KOZAL
|24,64
|2.676.622.686
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,87
|318.365.704
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,49
|102.734.862
|% 0,81
|
|ZOREN
|5,23
|190.499.244
|% 4,39
|
|ISCTR
|12,24
|432.222.268
|% 0,99
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3685
|19,3844
|% 0,18
|
|Euro
|21,2780
|21,2997
|% 0,07
|
|Sterlin
|23,9631
|24,0832
|% 0,05
|
|Frank
|21,6035
|21,7336
|% 0,18
|
|Riyal
|5,1500
|5,1758
|% 0,13
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.012
|7,46
|
|Altın Gr.
|1.253
|1.253
|6,08
|
|Cumhuriyet
|8.765
|8.898
|-28,00
|
|Tam
|8.794
|8.884
|93,00
|
|Yarım
|4.295
|4.347
|45,00
|
|Çeyrek
|2.147
|2.174
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,90
|15,92
|0,14
|
|B. Petrol
|86,18
|86,18
|-0,13
|