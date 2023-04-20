***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
20.04.2023 13:10
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
19.04.2023-20.04.2023 tarihlerinde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,89-6,28 TL fiyat aralığından 255.731 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 20.04.2023 tarihi itibariyle 15.872.819 adete oranı ise % 17,99 'e yükselmiştir,
AG GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/04/2023 200.000 200.000 15.617.088 15.817.088 % 17,7 % 17,7 % 17,93 % 17,93
20/04/2023 55.731 55.731 15.817.088 15.872.819 % 17,93 % 17,93 % 17,99 % 17,99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140311
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4593
En Düşük
19,3740
12:3521,2794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0340
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,6321
En Düşük
21,2047
12:351.246,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.246,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,08
|
1.250,74
En Düşük
1.241,02
BIST En Aktif Hisseler12:35
|MEPET
|5,09
|8.568.460
|% 9,94
|
|KLMSN
|20,40
|37.518.448
|% 9,91
|
|GEREL
|17,30
|22.053.096
|% 8,53
|
|AVTUR
|4,11
|5.651.640
|% 8,16
|
|FORMT
|2,79
|49.426.781
|% 7,72
|
|IMASM
|46,32
|27.221.007
|% -9,97
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VKGYO
|3,19
|93.749.075
|% -7,00
|
|GESAN
|79,20
|734.898.501
|% -6,60
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.529.008
|% -4,82
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|GARAN
|28,14
|941.316.297
|% -4,61
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% -0,80
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% -5,63
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% -3,50
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.448
|% -3,14
|
|METRO
|1,86
|120.452.857
|% 3,33
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4018
|19,4056
|% 0,06
|
|Euro
|21,2756
|21,2794
|% 0,16
|
|Sterlin
|24,0055
|24,1259
|% -0,19
|
|Frank
|21,5537
|21,6836
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1580
|5,1839
|% 0,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|2,93
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|3,19
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.959
|9.099
|-66,00
|
|Yarım
|4.376
|4.445
|-42,00
|
|Çeyrek
|2.188
|2.236
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,79
|0,00
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|-1,26
|
Seans Raporu
12:35
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15:41
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15:15VKGYO
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15:11
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