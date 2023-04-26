***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
26.04.2023 09:15
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
25.04.2023 tarihinde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,21-6,30 TL fiyat aralığından 93.660 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 25.04.2023 tarihi itibariyle 16.071.479 adete oranı ise % 18,21'e yükselmiştir,
AG GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/04/2023 93.660 93.660 15.977.819 16.071.479 % 18,11 % 18,11 % 18,21 % 18,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141029
BIST
12:294.821
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -69,62
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.819
12:2919,4302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
12:2921,4820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1695
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
12:291.249,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.249,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:27
|MIPAZ
|8,11
|27.069.895
|% 9,89
|
|CMBTN
|586,10
|81.140.658
|% 8,96
|
|IHAAS
|171,40
|20.863.712
|% 8,76
|
|ULAS
|12,20
|2.455.324
|% 8,73
|
|BURCE
|76,65
|76.647.538
|% 7,20
|
|PSDTC
|31,50
|6.978.134
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|6.978.134
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|6.978.134
|% -15,32
|
|PSDTC
|31,50
|6.978.134
|% -15,32
|
|IMASM
|33,80
|176.005.930
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,54
|1.653.957.718
|% -1,80
|
|THYAO
|131,20
|1.560.064.131
|% -1,87
|
|EREGL
|33,46
|1.181.458.862
|% -2,05
|
|KOZAL
|20,40
|884.835.153
|% -3,04
|
|ISDMR
|31,84
|797.381.642
|% -3,81
|
|EKGYO
|6,36
|330.948.798
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,46
|564.242.878
|% 0,26
|
|YKBNK
|9,89
|425.276.264
|% -0,10
|
|KOZAL
|20,40
|884.835.153
|% -3,04
|
|KOPOL
|43,54
|1.653.957.718
|% -1,80
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4281
|19,4330
|% 0,04
|
|Euro
|21,4618
|21,4762
|% 0,77
|
|Sterlin
|24,1683
|24,2895
|% 0,55
|
|Frank
|21,7723
|21,9034
|% 0,39
|
|Riyal
|5,1638
|5,1897
|% 0,01
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|2,54
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|0,92
|
|Cumhuriyet
|9.078
|9.215
|88,00
|
|Tam
|9.117
|9.289
|0,00
|
|Yarım
|4.453
|4.548
|13,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.288
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,94
|80,94
|0,35
|