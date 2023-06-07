***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.06.2023 09:54
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
07.06.2023(bugün) tarihinde yapılan açıklamada satış fiyatı sehven 5,60 TL yerine 6,55 TL yazılmıştır açıklamanın düzeltilmiş hali aşağıdaki gibidir,
06.06.2023 tarihinde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,60 TL fiyattan 10.296.479 adet borsa dışında satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. sermayesindeki paylarımız/ oy haklarımız 06.06.2023 tarihi itibariyle 5.775.000 adete oranı ise % 6,55'e gerilemiştir,
AG GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/06/2023 10.296.479 10.296.479 16.071.479 5.775.000 % 18,22 % 18,22 % 6,55 % 6,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156640
BIST
13:115.587
En Düşük
|Değişim
|: 3,67%
|| 197,98
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
13:1123,1633
En Yüksek
|Değişim
|: 7,39%
|| 1,5947
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2269
En Düşük
21,5447
13:1124,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 7,39%
|| 1,7115
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
24,9216
En Düşük
23,1104
13:111.463,66
En Yüksek
|Değişim
|: 7,52%
|| 102,39
|Açılış
|: 1.463,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler13:09
|DOCO
|2.990,50
|29.500.510
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|115.906.784
|% 9,99
|
|VKFYO
|11,89
|7.882.766
|% 9,99
|
|BURVA
|48,92
|39.939.322
|% 9,98
|
|BRSAN
|241,60
|466.127.619
|% 9,97
|
|IMASM
|19,68
|521.024.568
|% -9,72
|
|UMPAS
|3,12
|78.221
|% -7,14
|
|OYLUM
|4,46
|146.300.508
|% -7,08
|
|MARKA
|10,60
|30.553.490
|% -6,94
|
|HTTBT
|35,18
|10.392.800
|% -6,24
|
|THYAO
|172,20
|5.219.938.379
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,39
|3.707.801.933
|% 3,68
|
|AKBNK
|18,74
|3.317.775.939
|% 3,88
|
|SISE
|45,38
|3.114.170.307
|% 5,83
|
|KCHOL
|100,40
|2.872.501.122
|% 6,92
|
|YKBNK
|12,39
|3.707.801.933
|% 3,68
|
|EKGYO
|7,79
|2.233.387.277
|% 4,56
|
|ISCTR
|13,54
|2.601.017.228
|% 6,20
|
|AKBNK
|18,74
|3.317.775.939
|% 3,88
|
|KLGYO
|2,98
|389.316.013
|% 4,20
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,1635
|23,1716
|% 7,43
|
|Euro
|24,8958
|24,9096
|% 7,61
|
|Sterlin
|28,7515
|28,8957
|% 7,66
|
|Frank
|25,4548
|25,6082
|% 7,57
|
|Riyal
|6,1555
|6,1864
|% 7,37
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|0,31
|
|Altın Gr.
|1.463
|1.463
|101,74
|
|Cumhuriyet
|9.843
|9.991
|608,00
|
|Tam
|9.785
|10.052
|618,14
|
|Yarım
|4.810
|4.901
|274,00
|
|Çeyrek
|2.397
|2.450
|137,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|17,58
|17,59
|1,22
|
|B. Petrol
|76,78
|76,78
|0,49
|