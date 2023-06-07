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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

07.06.2023 09:54
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

07.06.2023(bugün) tarihinde yapılan açıklamada satış fiyatı sehven 5,60 TL yerine 6,55 TL yazılmıştır açıklamanın düzeltilmiş hali aşağıdaki gibidir,
06.06.2023 tarihinde  Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,60 TL fiyattan 10.296.479  adet borsa dışında satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. sermayesindeki paylarımız/ oy haklarımız 06.06.2023 tarihi itibariyle 5.775.000  adete  oranı ise % 6,55'e gerilemiştir,
AG GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/06/2023 10.296.479 10.296.479 16.071.479 5.775.000 % 18,22 % 18,22 % 6,55 % 6,55




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156640


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DOCO 2.990,50 29.500.510 % 10,00  
ALFAS 369,80 115.906.784 % 9,99  
VKFYO 11,89 7.882.766 % 9,99  
BURVA 48,92 39.939.322 % 9,98  
BRSAN 241,60 466.127.619 % 9,97  
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Dolar 23,1635 23,1716 % 7,43  
Euro 24,8958 24,9096 % 7,61  
Sterlin 28,7515 28,8957 % 7,66  
Frank 25,4548 25,6082 % 7,57  
Riyal 6,1555 6,1864 % 7,37  
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13:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.964 0,31  
Altın Gr. 1.463 1.463 101,74  
Cumhuriyet 9.843 9.991 608,00  
Tam 9.785 10.052 618,14  
Yarım 4.810 4.901 274,00  
Çeyrek 2.397 2.450 137,00  
Gümüş.Ons 23,57 23,59 -0,01  
Gümüş Gr. 17,58 17,59 1,22  
B. Petrol 76,78 76,78 0,49  
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