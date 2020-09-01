***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Eş Anlı Olarak Sermaye Azaltımı ve ArtırımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 58.967.161Ulaşılacak Sermaye (TL) 66.000.000Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)MERKO, TRAMERKO91A5 58.967.161 52.967.161,000 89,82484Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 58.967.161 52.967.161,000 89,82484Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MERKO, TRAMERKO91A5 58.967.161 60.000.000,000 1.000,00000 1,00 MERKO, TRAMERKO91A5 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 58.967.161 60.000.000,000 1.000,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama YokturPara Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarSaat 21.30 da geçen açıklamadaki 1. maddedeki sehven yapılan hatanın düzeltilerek tekrar gönderilmesi.Tüm dünyada etkisini gösteren pandemi ile birlikte özellikle artan yurtdışı ürün talebi ve iç pazardaki canlanma, sektörümüzü olumlu yönde ivmelendirmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak üretim tesislerimizin ve mevcut kaynaklarımızın daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla, başta işletme sermayemizi güçlendirmek ve ürün gamımızı artırarak geliştirmek amacıylaŞirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz1.31/12/2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 90.902.077.- TL geçmiş yıllar zararından kaynaklanan bilanço açığının 52.967.161.-TL'lik kısmının (VII-128.1) Pay Tebliği'nin 19.maddesi "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" hükümleri ile kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak Şirket sermayesinin 52.967.161.-TL %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 60.000.000.-TL %1000 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000.-TL'ye artırılmasına,2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, Sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin rapor hazırlanarak başvuru kapsamında değerlendirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,3. Sermaye azaltımına ilişkin alınacak genel kurul onayını takiben, sermaye azaltımının şirketin geçmiş yıllar zararlarının şirketin ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve şirket bünyesinden herhangi bir nakit, fon veya varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık değerinde hiçbir değişiklik olmayacağı göz önüne alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun TTK'nın 474'üncü maddesi birinci ve ikinci fıkrası hükmü uyarınca alacaklılara yapılacak çağrıdan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmesine4. Arttırılan 60.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil eden payların hamiline yazılı olarak "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,5. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının nominal değer olan 1 TL'den kullandırılmasına,6. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-18.1) sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" hükümleri uyarınca Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 olarak belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.- TL'den 250.000.000.-TL'ye yükseltilmesine,8. Yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gereklilikler ve Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 7. Maddesi ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilerek konunun yapılacak Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına (Ek-1: Tadil Tasarısı),9. Yukarıdaki esas sözleşme tadili ve sair işlemler içina.Belirlenecek Aracı Kurum ile sözleşme imzalanmasına,b.Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına müteakiben Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine,c.Bakanlık onayından sonra Şirket Genel Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik genel müdürlüğe yetki verilmesine,Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 MERKO TADİL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872806BIST