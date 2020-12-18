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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.12.2020 08:46



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yapılan açıklama düzeltme olmayıp rüçhan haklarının kullanım sürelerine ilişkin yapılan açıklamadır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 58.967.161
Ulaşılacak Sermaye (TL) 66.000.000

Sermaye Azaltımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
MERKO, TRAMERKO91A5 58.967.161 52.967.161,000 89,82484

Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM 58.967.161 52.967.161,000 89,82484

Sermaye Azaltım Tarihi 21.12.2020

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MERKO, TRAMERKO91A5 58.967.161 60.000.000,000 1.000,00000 1,00 MERKO, TRAMERKO91A5 Hamiline MERKO(RÜÇHAN), TRRMRKO00026

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 58.967.161 60.000.000,000 1.000,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Merko Holding A.Ş. kendi sahip olduğu yeni pay alma haklarının tamamını kulanma ve halka arz süresi bitimi sonrası satılamayan payları satın alma taahhüdü vardır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.12.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.01.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.12.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 23.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 03.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 23.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 22.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin gerçekleştireceği sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 21.12.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında kullandırılacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ilgili madde hükmü uyarınca sermaye azaltımı ile eşanlı olarak gerçekleştirilecek işbu sermaye artırımında, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın alacak yatırımcıların talebinin alınmasından önce, söz konusu maddede öngörülen ve ekte yer alan risk bildirim formunun yatırımcılar tarafından imzalanması gerekmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 RİSK BİLDİRİM FORMU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893758


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