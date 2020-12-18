***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kullanılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yapılan açıklama düzeltme olmayıp rüçhan haklarının kullanım sürelerine ilişkin yapılan açıklamadırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 58.967.161Ulaşılacak Sermaye (TL) 66.000.000Sermaye AzaltımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)MERKO, TRAMERKO91A5 58.967.161 52.967.161,000 89,82484Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)TOPLAM 58.967.161 52.967.161,000 89,82484Sermaye Azaltım Tarihi 21.12.2020Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MERKO, TRAMERKO91A5 58.967.161 60.000.000,000 1.000,00000 1,00 MERKO, TRAMERKO91A5 Hamiline MERKO(RÜÇHAN), TRRMRKO00026Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 58.967.161 60.000.000,000 1.000,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Merko Holding A.Ş. kendi sahip olduğu yeni pay alma haklarının tamamını kulanma ve halka arz süresi bitimi sonrası satılamayan payları satın alma taahhüdü vardır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.12.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.01.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.12.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 23.09.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 03.12.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 23.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 22.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin gerçekleştireceği sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 21.12.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında kullandırılacaktır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ilgili madde hükmü uyarınca sermaye azaltımı ile eşanlı olarak gerçekleştirilecek işbu sermaye artırımında, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın alacak yatırımcıların talebinin alınmasından önce, söz konusu maddede öngörülen ve ekte yer alan risk bildirim formunun yatırımcılar tarafından imzalanması gerekmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 RİSK BİLDİRİM FORMU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893758BIST