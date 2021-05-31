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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.05.2021 15:10



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artışına İlişkim Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 66.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 72.556.591

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MERKO, TRAMERKO91A5 66.000.000 6.556.591 9,93422 MERKO, TRAMERKO91A5 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 66.000.000 6.556.591,000 9,93422

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Merko Holding A.Ş.'ne 3.084.369 adet pay, Allistair Baran BLAKE'e 3.472.222 adet pay tahsis edilecektir.

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Yukarıda belirtilenlerden farklı olarak yatırımcıları/ortakları ilgilendiren bir hak kullanımı söz konusu mu? Evet
Söz konusu hak kullanımına ilişkin açıklama Alistair Baran BLAKE' tahsis edilecek paylarla ilgili olarak isteyen pay sahipleri AK Yatırım Menkul Değer A.Ş.'ne başvurarak Alistair Baran BLAKE'e tahsis edilen fiyattan(5,76TL ) payları oranında alım yapabileceklerdir.
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 19.01.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
Şirket ortağımız Merko Holding A.Ş.'nin 40.744.519,27 TL' sı ve yönetim kurulu başkanımız Sn. Alistair Baran BLAKE' nin 20.000.000,00 TL' sı nakdi sermaye avans ödemelerine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan tahsisli sermaye artırım başvurumuz, Kurul'un 20.05.2021 tarih ve 26/760 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır.
1- Merko Holding A.Ş.'nin 40.744.519,27 TL' sı nakit alacağına karşılık , 13,21 TL baz fiyattan 3.084.369,00 nominal değerli Şirketimiz paylarının tahsis edilerek mahsup işlemi yapılmasına
2- Alistair Baran BLAKE' nin 20.000.000,00 TL' sı nakit alacağına karşılık Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) kapsamında, 5,76 TL baz fiyattan 3.472.222,00 nominal değerli Şirketimiz paylarının tahsis edilerek mahsup işlemi yapılmasına,
Tahsisli sermaye artırımımıza ilişkin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK'nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığında
3- Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 66.000.000 TL' sından 6.556.591,00 TL' sı tahsisli artırılarak 72.556.591,00 TL' sına çıkarılmasına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesinin ekteki yeni şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
4- Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması halinde, genel kurul aranmaksızın 10 gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesineMevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurlur

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939020


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