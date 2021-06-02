***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artışına İlişkin Onaylı İhraç Belgesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.05.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 66.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 72.556.591Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MERKO, TRAMERKO91A5 66.000.000 6.556.591 9,93422 MERKO, TRAMERKO91A5 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 66.000.000 6.556.591,000 9,93422Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Merko Holding A.Ş.'ne 3.084.369 adet pay, Allistair Baran BLAKE'e 3.472.222 adet pay tahsis edilecektir.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarYukarıda belirtilenlerden farklı olarak yatırımcıları/ortakları ilgilendiren bir hak kullanımı söz konusu mu? EvetSöz konusu hak kullanımına ilişkin açıklama Alistair Baran BLAKE' tahsis edilecek paylarla ilgili olarak isteyen pay sahipleri AK Yatırım Menkul Değer A.Ş.'ne başvurarak Alistair Baran BLAKE'e tahsis edilen fiyattan(5,76TL ) payları oranında alım yapabileceklerdir.Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 19.01.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 20.05.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin almış olduğu Tahsisli Sermaye Artışı kararına ilişkin olarak 19.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası nezdinde yapılan başvuru Sermaye Piyasasının 20.05.2021 tarih ve 26/760 sayı TL nominal değerli payların satış fiyatı, Merko Holding A.Ş. tarafından 02.10.2020 tarihinde Borsa'da gerçekleştirilen Şirketimiz paylarının satış işleminde bir payın düzeltilmiş ağırlıklı ortalama satış fiyatı olan 13,21 TL tespit edilmiştir.- Şirketimiz tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'ne yapılan başvuru neticesinde, sermaye artırımı sebebiyle ihraç edilecek paylardan Alistair Baran BLAKE tarafından alınacak 3.472.222 adet 1 TL nominal değerli payların birim fiyatı 5,76 TL olarak belirlenmiştir.-Şirketimizin tahsisli sermaye artışına ilişkin payların satış işlemi 03.06.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nda tamamlanacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadili.pdfEK: 2 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939694BIST