***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









(TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 72.556.591Ulaşılacak Sermaye (TL) 88.222.387Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MERKO, TRAMERKO91A5 72.556.591 15.665.796 21,59114 MERKO, TRAMERKO91A5 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 72.556.591 15.665.796,000 21,59114Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi AG Girişim Holding A.Ş. ve Alistair Baran BLAKEBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 07.06.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.07.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin almış olduğu Tahsisli Sermaye Artışı kararına ilişkin olarak 07.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası nezdinde yapılan başvuru Sermaye Piyasasının 28.07.2022 tarih ve 39/1094 sayılı kararı ile onaylanmış olup Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.Bu çerçevede- AG girişim Holding A.Ş.'ne taahhüt ettiği 35.000.000 TL karşılığı olrak 3,83 TL fiyattan 9.138.381,20 adet pay- Alistair Baran BLAKE'e taahhüt ettiği 25.000.000 TL karşılığı olarak 3,83 TL fiyattan 6.527.415,14 adet pay tahsis edilecektir-Şirketimizin tahsisli sermaye artışına ilişkin payların satış işlemi 12.08.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nda tamamlanması planlanmaktadır.Kamuoyuna duyurulurEklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054045BIST