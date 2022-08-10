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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.08.2022 11:18
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

(TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 72.556.591
Ulaşılacak Sermaye (TL) 88.222.387

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MERKO, TRAMERKO91A5 72.556.591 15.665.796 21,59114 MERKO, TRAMERKO91A5 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 72.556.591 15.665.796,000 21,59114

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi AG Girişim Holding A.Ş. ve Alistair Baran BLAKE

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.07.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin almış olduğu Tahsisli Sermaye Artışı kararına ilişkin olarak 07.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası nezdinde yapılan başvuru Sermaye Piyasasının 28.07.2022 tarih ve 39/1094 sayılı kararı ile onaylanmış olup Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Bu çerçevede
- AG girişim Holding A.Ş.'ne taahhüt ettiği 35.000.000 TL karşılığı olrak 3,83 TL fiyattan 9.138.381,20 adet pay
- Alistair Baran BLAKE'e taahhüt ettiği 25.000.000 TL karşılığı olarak 3,83 TL fiyattan 6.527.415,14 adet pay tahsis edilecektir
-Şirketimizin tahsisli sermaye artışına ilişkin payların satış işlemi 12.08.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nda tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054045


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