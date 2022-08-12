***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.08.2022 18:45
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artışının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 72.556.591
Ulaşılacak Sermaye (TL) 88.222.387
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MERKO, TRAMERKO91A5 72.556.591 15.665.796 21,59114 MERKO, TRAMERKO91A5 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 72.556.591 15.665.796,000 21,59114
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi AG Girişim Holding A.Ş. ve Alistair Baran BLAKE
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.07.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 72.556.591 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 88.222.387 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilen toplam 15.665.796 TL nominal değerli paylar, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 3,83 TL fiyatla Şirketimiz ortaklarından AG Girişim Holding A.Ş' ye 9.138.381 TL nominal değerli paylar ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE'e 6.527.415 TL nominal değerli paylar olmak üzere, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında tahsisli olarak satış işlemi 12.08.2022 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur
Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055185
BIST