***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.06.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 72.556.591Ulaşılacak Sermaye (TL) 88.222.387Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MERKO, TRAMERKO91A5 72.556.591 15.665.796 21,59114 MERKO, TRAMERKO91A5 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 72.556.591 15.665.796,000 21,59114Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi AG Girişim Holding A.Ş. ve Alistair Baran BLAKEBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 07.06.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.07.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 72.556.591 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 88.222.387 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilen toplam 15.665.796 TL nominal değerli paylar, mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 3,83 TL fiyatla Şirketimiz ortaklarından AG Girişim Holding A.Ş' ye 9.138.381 TL nominal değerli paylar ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran BLAKE'e 6.527.415 TL nominal değerli paylar olmak üzere, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında tahsisli olarak satış işlemi 12.08.2022 (bugün) tarihinde tamamlanmıştır.Kamuoyuna duyurulurSaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055185BIST