***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Onaylı İhraç Belgesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 88.222.387Ulaşılacak Sermaye (TL) 101.125.612Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MERKO, TRAMERKO91A5 88.222.387 12.903.225 14,62579 MERKO, TRAMERKO91A5 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 88.222.387 12.903.225,000 14,62579Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi AG Girişim Holding A.ŞBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 26.06.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.12.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin almış olduğu Tahsisli Sermaye Artışı kararına ilişkin olarak 26.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası nezdinde yapılan başvuru Sermaye Piyasasının 21.12.2023 tarih ve 80/1766 sayılı kararı ile onaylanmış olup Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.Bu çerçevede- AG girişim Holding A.Ş.'nin şirketimizden 100.000.000 TL alacağına karşılığık olarak 7,75 TL fiyattan 12.903.225 adet payların satış işlemi 12.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nda tamamlanması planlanmaktadır.Kamuoyuna duyurulurEklenen DökümanlarEK: 1 Merko İhraç Belgesi (1).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237900BIST