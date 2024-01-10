***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.01.2024 15:23
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Onaylı İhraç Belgesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 88.222.387
Ulaşılacak Sermaye (TL) 101.125.612
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
MERKO, TRAMERKO91A5 88.222.387 12.903.225 14,62579 MERKO, TRAMERKO91A5 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 88.222.387 12.903.225,000 14,62579
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi AG Girişim Holding A.Ş
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 26.06.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin almış olduğu Tahsisli Sermaye Artışı kararına ilişkin olarak 26.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası nezdinde yapılan başvuru Sermaye Piyasasının 21.12.2023 tarih ve 80/1766 sayılı kararı ile onaylanmış olup Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Bu çerçevede
- AG girişim Holding A.Ş.'nin şirketimizden 100.000.000 TL alacağına karşılığık olarak 7,75 TL fiyattan 12.903.225 adet payların satış işlemi 12.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarı'nda tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Merko İhraç Belgesi (1).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237900
BIST