***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.06.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 88.222.387Ulaşılacak Sermaye (TL) 101.125.612Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)MERKO, TRAMERKO91A5 88.222.387 12.903.225 14,62579 MERKO, TRAMERKO91A5 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 88.222.387 12.903.225,000 14,62579Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi AG Girişim Holding A.ŞBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.01.2024Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.02.2024SPK Başvuru Tarihi 26.06.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.12.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 19.02.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 12.01.2024 tarihinde tamamlanan Tahsisli Sermaye Artışıyla ilgili olarak Şirketimizin Sermaye Paylar başlıklı 7. maddesinin tadiline ilişkin tescil işlemleri 19.02.2024 tarihinde tamamlanmıştırKamuoyuna duyurulurEklenen DökümanlarEK: 1 Merko İhraç Belgesi (1).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250709BIST