***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
20.03.2020 16:47
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.10.2019 tarihinde tamamlanan tahsisli sermaye artışına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrasına istinaden hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Denetim Raporu" ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831061
BIST
18:0085.687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 491,92
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:006,5423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
18:007,0245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0232
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
18:00314,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 4,14
|Açılış
|: 314,17
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|100.006.728
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.127.756
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|20.823.807
|% 10,00
|
|ORMA
|3,19
|6.812
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.590
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|236.321.731
|% -9,59
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|KLMSN
|10,63
|35.227.014
|% -5,17
|
|ISYAT
|2,85
|174.177.214
|% -4,36
|
|BIMAS
|50,05
|178.545.313
|% -4,12
|
|GARAN
|7,47
|864.371.851
|% -1,45
|
|THYAO
|7,99
|539.343.925
|% 0,63
|
|ASELS
|21,34
|444.576.367
|% 1,14
|
|ECILC
|3,32
|257.735.477
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,91
|252.778.157
|% 0,53
|
|YKBNK
|1,91
|252.778.157
|% 0,53
|
|GARAN
|7,47
|864.371.851
|% -1,45
|
|TSPOR
|1,98
|236.321.731
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|133.701.814
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,07
|248.184.065
|% 7,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7369
|7,7757
|% 3,24
|
|Frank
|6,6309
|6,6709
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7339
|1,7426
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.494
|22,35
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,69
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,64
|12,67
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|2,67
|2,68
|0,13
|
|B. Petrol
|28,28
|28,28
|-0,19
|
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