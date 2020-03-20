***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar31.10.2019 tarihinde tamamlanan tahsisli sermaye artışına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrasına istinaden hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Denetim Raporu" ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831061BIST