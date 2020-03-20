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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

20.03.2020 16:47
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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

31.10.2019 tarihinde tamamlanan tahsisli sermaye artışına ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrasına istinaden hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlişkin Denetim Raporu" ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831061


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