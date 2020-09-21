Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

21.09.2020 09:34
GÜNCEL HABERLER



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında    
 
Şirket'imizin 100.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde bilanço açığının 52.967.161.- TL' lik kısmının (VII-128.1) Pay Tebliği'nin 19.maddesi "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" hükümleri ile kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak Şirket sermayesinin 52.967.161.-TL %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 60.000.000.-TL %1000 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000TL'ye artırılmasına yönelik alınan karar doğrultusunda, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33.maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu karar eki
"Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"
un onaylanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda ilan edilmesine,
 
mevcudunoybirliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875838


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:531.103
Değişim :  -0,77% |  -8,55
Açılış :  1.112  
Önceki Kapanış :  1.112  
En Yüksek
1.115 En Düşük
1.100
BIST En Aktif Hisseler13:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGPRO 21,34 7.119.380 % 10,00  
DNISI 8,91 5.690.505 % 10,00  
ISBIR 1.948,10 1.441.594 % 10,00  
SODSN 20,46 710.371 % 10,00  
YBTAS 15.185,60 1.381.890 % 10,00  
daha fazla
13:51 Alış Satış %  
Dolar 7,6042 7,6069 % 0,68  
Euro 8,9597 8,9642 % 0,02  
Sterlin 9,7422 9,7911 % 0,12  
Frank 8,2863 8,3362 % 0,39  
Riyal 2,0211 2,0312 % 0,63  
daha fazla
13:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 -18,59  
Altın Gr. 472 472 -1,99  
Cumhuriyet 3.135 3.182 -18,00  
Tam 3.122 3.199 -17,45  
Yarım 1.509 1.548 -8,44  
Çeyrek 757 774 -4,22  
Gümüş.Ons 26,31 26,35 -0,44  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,08  
B. Petrol 42,27 42,27 -0,88  
Seans Raporu 13:51
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru