***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.10.2020 00:08
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
Yönetim kurulumuzun 20.09.2020 tarih ve 2020-20 sayılı kararı ile kabul edilen "Fon Kullanım Yeri Raporu" un ek' teki şekli ile güncellenerek kabul edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882943
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8176
En Düşük
7,8029
18:059,2784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0143
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2784
En Düşük
9,2489
18:05483,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,15
|Açılış
|: 483,37
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|11,00
|1.653.069
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.860.541
|% 10,00
|
|UZERB
|48,42
|2.603.818
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,56
|11.764.474
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|5.472.193
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.913.875
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.461.525
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|TKURU
|314,80
|15.350.836
|% -9,98
|
|GARAN
|7,53
|1.509.062.862
|% 0,80
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|SISE
|6,96
|1.116.979.878
|% -0,29
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|TCELL
|16,60
|843.689.961
|% -2,58
|
|TSKB
|1,69
|769.829.433
|% 9,74
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|SKBNK
|1,97
|554.220.151
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,38
|595.532.966
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8089
|7,8176
|% 0,06
|
|Euro
|9,2573
|9,2784
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,2371
|10,2884
|% 0,84
|
|Frank
|8,5934
|8,6452
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0767
|2,0871
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|0,11
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,30
|0,00
|
|B. Petrol
|41,72
|41,72
|-1,44
|
Seans Raporu
18:05
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