***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
27.11.2020 18:12
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2020, 22.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
Yönetim kurulumuzun 20.09.2020 tarih 2020-20 ve 21.10.2020 tarih 2020-30 sayılı kararların aşağıdaki şekilde güncellenmesine,
Şirket'imizin 100.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde bilanço açığının 52.967.161.- TL' lik kısmının (VII-128.1) Pay Tebliği'nin 19.maddesi "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" hükümleri ile kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak Şirket sermayesinin 52.967.161.-TL %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 60.000.000.-TL %1000 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000TL'ye artırılmasına yönelik alınan karar doğrultusunda, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33.maddesi gereğince hazırlanmış olan işbu karar eki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" un onaylanmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)' nda ilan edilmesine,
mevcudunoybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890363
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