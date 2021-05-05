***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
05.05.2021 16:12
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından sağlanan fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934669
BIST
16:051.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
16:058,3430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0186
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
16:0510,0268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0160
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
16:05478,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,08
|Açılış
|: 478,08
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:05
|MTRKS
|42,24
|112.237.082
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.902.568
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|DITAS
|16,70
|26.403.310
|% 9,22
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|VAKFN
|19,17
|44.724.760
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.488.180
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.625.803
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|PETKM
|6,83
|654.941.505
|% -0,73
|
|EREGL
|19,22
|643.487.288
|% -2,19
|
|KOZAL
|117,20
|623.847.502
|% 1,91
|
|GARAN
|7,25
|566.332.594
|% -0,28
|
|THYAO
|12,59
|552.760.093
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,82
|187.000.728
|% 0,65
|
|PETKM
|6,83
|654.941.505
|% -0,73
|
|GARAN
|7,25
|566.332.594
|% -0,28
|
|YKBNK
|2,07
|158.179.901
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,97
|186.221.825
|% -0,67
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3414
|8,3430
|% 0,22
|
|Euro
|10,0199
|10,0268
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,5665
|11,6245
|% 0,38
|
|Frank
|9,1024
|9,1572
|% 0,30
|
|Riyal
|2,2179
|2,2291
|% 0,25
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,47
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,52
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,00
|
|B. Petrol
|69,75
|69,75
|0,87
|
Seans Raporu
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