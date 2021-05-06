***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
06.05.2021 01:31
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.05.2021 tarihinde ilan edilen Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Raporun "Tasfiye Edilecek Dövizli Borçlar" kalemindeki tutarın sehven yanlış yazılmış olması nedeni ile yapılan düzeltmedir.
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934820
BIST
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En Yüksek
|Değişim
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|| 3,75
|Açılış
|: 1.420
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|Önceki Kapanış
|: 1.416
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1.425
En Düşük
1.409
18:058,3241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0102
|Açılış
|: 8,2250
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|Önceki Kapanış
|: 8,1400
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8,3363
En Düşük
8,3059
18:0510,0269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0314
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0279
En Düşük
9,9803
18:05477,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,94
|Açılış
|: 477,84
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|Önceki Kapanış
|: 475,99
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478,78
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|42,24
|120.831.655
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|2.776.000
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,60
|1.119.754
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|5.080.684
|% 10,00
|
|YESIL
|85,85
|3.832.259
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,17
|47.628.402
|% -10,00
|
|UZERB
|45,42
|515.291
|% -9,97
|
|EMNIS
|25,16
|1.555.813
|% -9,95
|
|KSTUR
|297,50
|1.324.175
|% -9,93
|
|AYEN
|7,56
|31.232.568
|% -9,89
|
|EREGL
|19,44
|1.044.017.324
|% -1,07
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% -0,28
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% -2,03
|
|KOZAL
|117,40
|929.116.666
|% 2,09
|
|THYAO
|12,60
|740.161.095
|% -0,16
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,82
|253.392.255
|% 0,65
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,08
|239.818.134
|% -0,48
|
|KRDMD
|7,71
|584.418.961
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3175
|8,3241
|% 0,12
|
|Euro
|9,9964
|10,0269
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,5273
|11,5851
|% 0,04
|
|Frank
|9,0664
|9,1210
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2105
|2,2216
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|0,15
|
|Altın Gr.
|478
|478
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,50
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|0,00
|
|B. Petrol
|68,53
|68,53
|-0,13
|
Seans Raporu
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