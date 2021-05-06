***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.05.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.05.2021 tarihinde ilan edilen Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Raporun "Tasfiye Edilecek Dövizli Borçlar" kalemindeki tutarın sehven yanlış yazılmış olması nedeni ile yapılan düzeltmedir.Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934820BIST