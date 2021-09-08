***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.09.2021 18:06
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından sağlanan fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962867
BIST
13:531.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,16
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.439
En Düşük
1.428
13:538,4675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4527
13:5310,0352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0185
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
13:53488,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,72
|Açılış
|: 488,47
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler13:53
|ORCAY
|14,33
|157.150.245
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.509.667
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|41.230.949
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|30.828.522
|% 9,92
|
|BRKO
|1,29
|1.130.537
|% 9,32
|
|BALAT
|8,20
|1.168.787
|% -8,17
|
|BASCM
|9,42
|35.105
|% -5,71
|
|CASA
|131,80
|261.077
|% -5,45
|
|BRMEN
|2,40
|69.422
|% -4,76
|
|BURCE
|22,70
|22.456.650
|% -3,57
|
|GARAN
|9,43
|906.208.352
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,53
|392.451.714
|% 0,00
|
|HALKB
|4,77
|293.564.563
|% 2,14
|
|THYAO
|12,45
|286.546.486
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,24
|284.059.025
|% -0,28
|
|YKBNK
|2,53
|392.451.714
|% 0,00
|
|GARAN
|9,43
|906.208.352
|% 0,21
|
|HALKB
|4,77
|293.564.563
|% 2,14
|
|IHLAS
|0,59
|30.218.074
|% -3,28
|
|KRDMD
|7,24
|284.059.025
|% -0,28
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4642
|8,4675
|% 0,06
|
|Euro
|10,0277
|10,0352
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6579
|11,7164
|% 0,37
|
|Frank
|9,1707
|9,2259
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2503
|2,2616
|% 0,07
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|6,37
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,94
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|15,39
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|7,44
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|72,82
|72,82
|0,22
|