***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
02.06.2022 17:03
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 02.06.2022 tarihli tahsisli sermaye artışı kararına ilişkin olarak hazırlanan Sermaye Artışından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlşikin Rapor ekte sunulmuştur,
Kamuoyuna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034301
BIST
17:572.600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,58
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.603
En Düşük
2.565
17:5716,4709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0787
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4872
En Düşük
16,3796
17:5717,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2776
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7736
En Düşük
17,4621
17:57988,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 15,28
|Açılış
|: 988,50
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
990,33
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler17:55
|MAGEN
|11,55
|96.576.067
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|27.287.571
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|12.142.098
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.532.116
|% 9,98
|
|BURCE
|27,82
|22.337.830
|% 9,96
|
|PSGYO
|11,67
|320.435.904
|% -9,95
|
|DAPGM
|30,34
|24.632.972
|% -4,23
|
|IHLGM
|0,75
|28.793.173
|% -3,85
|
|SUNTK
|22,72
|55.738.599
|% -3,48
|
|ELITE
|19,00
|16.172.251
|% -3,41
|
|KOZAL
|203,60
|821.672.014
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,81
|685.383.353
|% 0,00
|
|HALKB
|5,88
|592.678.673
|% 1,03
|
|AKSEN
|23,52
|431.671.506
|% 1,29
|
|TTKOM
|9,96
|429.798.219
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,81
|685.383.353
|% 0,00
|
|HALKB
|5,88
|592.678.673
|% 1,03
|
|HLGYO
|2,27
|149.450.432
|% 5,09
|
|ODAS
|2,83
|169.577.977
|% 1,07
|
|CEMAS
|1,43
|78.988.009
|% 2,88
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4678
|16,4709
|% 0,48
|
|Euro
|17,7245
|17,7736
|% 1,59
|
|Sterlin
|20,5942
|20,6975
|% 0,93
|
|Frank
|17,0894
|17,1924
|% 0,82
|
|Riyal
|4,3782
|4,4002
|% 0,48
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|20,81
|
|Altın Gr.
|989
|989
|16,03
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,25
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,28
|
Seans Raporu
17:55
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