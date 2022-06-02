***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 02.06.2022 tarihli tahsisli sermaye artışı kararına ilişkin olarak hazırlanan Sermaye Artışından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerine İlşikin Rapor ekte sunulmuştur,Kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034301BIST