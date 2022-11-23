***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
23.11.2022 22:49
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.08.2022 tarihinde tamamlanan tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişki denetim komitesi raporu ekte sunulmaktadır,
Kamuoyna duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081836
BIST
18:054.854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 73,42
|Açılış
|: 4.804
|
|Önceki Kapanış
|: 4.781
|
4.865
En Düşük
4.728
18:0518,6273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6273
En Düşük
18,6124
18:0519,3647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,3735
En Düşük
19,3538
18:051.047,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.047,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.048,56
En Düşük
1.047,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|CMENT
|72,60
|2.757.566
|% 10,00
|
|AYDEM
|22,44
|426.654.221
|% 10,00
|
|EGEEN
|3.935,10
|404.931.321
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,86
|98.313.509
|% 10,00
|
|SILVR
|15,61
|168.931.216
|% -9,98
|
|SMRTG
|122,80
|225.535.428
|% -9,97
|
|ETYAT
|6,87
|9.195.036
|% -8,52
|
|ERCB
|135,30
|148.466.097
|% -7,01
|
|ULUSE
|180,00
|34.171.428
|% -6,49
|
|THYAO
|112,50
|9.264.862.371
|% 1,17
|
|EREGL
|41,44
|6.121.658.007
|% 1,82
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|PETKM
|16,83
|5.050.573.380
|% 3,95
|
|ASELS
|43,98
|4.999.071.164
|% 3,24
|
|SKBNK
|2,67
|1.744.148.753
|% 7,23
|
|YKBNK
|12,02
|5.991.740.214
|% 4,25
|
|EKGYO
|6,08
|3.007.792.810
|% -0,16
|
|ISCTR
|10,66
|4.504.402.121
|% 5,34
|
|TSKB
|3,85
|1.491.516.181
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6110
|18,6273
|% 0,04
|
|Euro
|19,3449
|19,3647
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,3881
|22,5004
|% -0,03
|
|Frank
|19,6822
|19,8008
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9393
|4,9640
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|-1,18
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.062
|-25,00
|
|Tam
|7.021
|7.102
|-4,00
|
|Yarım
|3.416
|3.472
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.736
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|0,01
|
|B. Petrol
|84,76
|84,76
|-3,62
|
Seans Raporu
18:05
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