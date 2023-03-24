***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.11.2022, 02.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 12.08.2022 tarihinde tamamlanan tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin denetim komitesi raporu ekte sunulmaktadır,Kamuoyna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127778BIST