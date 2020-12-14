***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoUfuk Önçırak Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 04.06.2015 2123474200 yatirimci.iliskileri@merko.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205740/701858Civan Özkaya Genel Müdür Yardımcısı 15.11.2018 2123474200 yatirimci.iliskileri@merko.com.tr - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893124BIST