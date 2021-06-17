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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.06.2021 13:39



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ufuk Önçırak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 04.06.2015 0216 369 19 00 yatirimci.iliskileri@merko.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205740/701858
Zehra Demir Yatırımcı İlişkileri Personeli 02.02.2021 0216 369 19 00 yatirimci.iliskileri@merko.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942816


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BIST En Aktif Hisseler14:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 18,70 2.781.006 % 10,00  
IDGYO 5,50 1.526.873 % 10,00  
ISBIR 6.655,20 1.946.655 % 10,00  
TKURU 126,60 4.688.974 % 9,99  
UMPAS 1,45 204.895 % 9,85  
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14:14 Alış Satış %  
Dolar 8,6378 8,6422 % 0,31  
Euro 10,3232 10,3327 % -0,09  
Sterlin 11,9945 12,0546 % -0,15  
Frank 9,3873 9,4438 % -0,61  
Riyal 2,2935 2,3051 % 0,13  
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14:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -13,27  
Altın Gr. 500 500 -2,44  
Cumhuriyet 3.309 3.359 -75,00  
Tam 3.296 3.381 -67,82  
Yarım 1.593 1.635 -32,81  
Çeyrek 799 818 -16,40  
Gümüş.Ons 26,60 26,64 -0,37  
Gümüş Gr. 7,39 7,40 -0,08  
B. Petrol 74,10 74,10 -0,29  
Seans Raporu 14:14
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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