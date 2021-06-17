***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoUfuk Önçırak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 04.06.2015 0216 369 19 00 yatirimci.iliskileri@merko.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205740/701858Zehra Demir Yatırımcı İlişkileri Personeli 02.02.2021 0216 369 19 00 yatirimci.iliskileri@merko.com.tr - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942816BIST