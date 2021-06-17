***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.06.2021 13:39
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ufuk Önçırak Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 04.06.2015 0216 369 19 00 yatirimci.iliskileri@merko.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205740/701858
Zehra Demir Yatırımcı İlişkileri Personeli 02.02.2021 0216 369 19 00 yatirimci.iliskileri@merko.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942816
BIST
14:141.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,79
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.421
14:148,6422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0264
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6566
En Düşük
8,6029
14:1410,3327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0092
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,2877
14:14499,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,86
|Açılış
|: 499,35
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
498,07
BIST En Aktif Hisseler14:14
|RODRG
|18,70
|2.781.006
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.526.873
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.688.974
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,45
|204.895
|% 9,85
|
|BERA
|18,81
|15.810.952
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|YESIL
|2,09
|157.568.902
|% -9,91
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|PENTA
|32,70
|45.499.106
|% -7,10
|
|THYAO
|14,60
|1.025.882.852
|% 1,96
|
|GARAN
|8,35
|573.533.711
|% -0,12
|
|BOBET
|5,63
|409.844.185
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,20
|373.747.694
|% -0,90
|
|BJKAS
|6,82
|356.397.876
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,20
|373.747.694
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,21
|213.330.837
|% -0,90
|
|BOBET
|5,63
|409.844.185
|% 3,49
|
|YESIL
|2,09
|157.568.902
|% -9,91
|
|THYAO
|14,60
|1.025.882.852
|% 1,96
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6378
|8,6422
|% 0,31
|
|Euro
|10,3232
|10,3327
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9945
|12,0546
|% -0,15
|
|Frank
|9,3873
|9,4438
|% -0,61
|
|Riyal
|2,2935
|2,3051
|% 0,13
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-13,27
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|-75,00
|
|Tam
|3.296
|3.381
|-67,82
|
|Yarım
|1.593
|1.635
|-32,81
|
|Çeyrek
|799
|818
|-16,40
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,10
|74,10
|-0,29
|