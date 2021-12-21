***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.12.2021 18:58
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİSTAİR BARAN BLAKE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 19.06.2012 İcrada Görevli Y.K Üyeliği-Genel Müdür MERKO HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 1.99 Bağımsız Üye Değil
ALİ TURAN HÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat 14.02.2019 İcrada Görevli Huku Müşavirliği Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELİĞİ
İSMAİL AKSAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.09.2020 İcrada Görevli Değil - FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 2.51 Bağımsız Üye Değil -
ALİ BEHÇET CANTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746039 Değerlendirildi RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANLIKLARI
HÜSEYİN GÜNHAN KAYIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982467 Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetiim Komitesi,Denetim Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985313
BIST
18:051.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
18:0511,3365
En Yüksek
|Değişim
|: -7,00%
|| -0,8534
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
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12,2516
En Düşük
10,2360
18:0512,9003
En Yüksek
|Değişim
|: -6,79%
|| -0,9398
|Açılış
|: 12,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
18:05654,59
En Yüksek
|Değişim
|: -7,52%
|| -53,21
|Açılış
|: 654,59
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|359,70
|32.383.177
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,51
|6.936.555
|% 9,98
|
|TETMT
|379,20
|13.519.894
|% 9,98
|
|ASUZU
|32,44
|94.191.076
|% 9,97
|
|GLCVY
|12,26
|31.502.229
|% 9,96
|
|GSDHO
|2,70
|256.291.225
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.749.252
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,30
|17.055.632
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|46.020.402
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|22.107.656
|% -9,98
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|EREGL
|26,38
|2.508.920.753
|% 3,69
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|THYAO
|19,21
|1.868.242.234
|% 1,75
|
|YKBNK
|3,58
|1.748.188.215
|% 2,87
|
|GARAN
|11,74
|4.088.961.724
|% -1,18
|
|SISE
|12,89
|3.045.622.958
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,91
|1.977.270.832
|% -4,19
|
|DOHOL
|2,72
|577.352.314
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2080
|11,3506
|% -6,89
|
|Euro
|12,7350
|12,9263
|% -6,60
|
|Sterlin
|15,0283
|15,1036
|% -7,54
|
|Frank
|12,1890
|12,2624
|% -7,79
|
|Riyal
|2,9849
|2,9999
|% -7,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|2,83
|
|Altın Gr.
|656
|656
|-51,31
|
|Cumhuriyet
|4.381
|4.447
|-458,00
|
|Tam
|4.343
|4.489
|-449,44
|
|Yarım
|2.099
|2.171
|-217,41
|
|Çeyrek
|1.053
|1.086
|-108,70
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|8,31
|8,32
|-0,64
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GWIND
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 4.99 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 467, 490 adet işlem
-
17:58TAVHL
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 572, 248 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 14.28 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 187 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 791 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 33, 654.00 milyon TL de
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17:56KRDMB
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 375, 924 adet işlem