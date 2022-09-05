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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.09.2022 16:44
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİSTAİR BARAN BLAKE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 19.06.2012 İcrada Görevli Y.K Üyeliği-Genel Müdür MERKO HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 1.63 Bağımsız Üye Değil
ALİ TURAN HÜR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat 14.02.2019 İcrada Görevli Huku Müşavirliği Bağımsız Üye Değil KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELİĞİ
İSMAİL AKSAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.09.2020 İcrada Görevli Değil - FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 17.06 Bağımsız Üye Değil -
HÜSEYİN GÜNHAN KAYIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982467 Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetiim Komitesi,Denetim Komitesi
NUH UÇAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060171


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Yarım 3.293 3.334 27,00  
Çeyrek 1.651 1.667 14,00  
Gümüş.Ons 18,12 18,14 0,07  
Gümüş Gr. 10,60 10,62 0,02  
B. Petrol 96,86 96,86 3,84  
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