***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİSTAİR BARAN BLAKE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 19.06.2012 İcrada Görevli Y.K Üyeliği-Genel Müdür MERKO HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI, FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI 1.63 Bağımsız Üye DeğilAG GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İSMAİL AKSAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 01.09.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 6.55 Bağımsız Üye DeğilHÜSNÜ HAKAN GÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 22.09.2022 İcrada Görevli FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye DeğilHÜSEYİN GÜNHAN KAYIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982467 Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetiim Komitesi,Denetim KomitesiMERVE UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.07.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170492BIST