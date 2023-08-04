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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.08.2023 17:08
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİSTAİR BARAN BLAKE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 19.06.2012 İcrada Görevli Y.K Üyeliği-Genel Müdür Merko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kaja Natural Foods Gıda ve Ürün Paz. San. ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı , SALKONDER( Türkiye Salçacılar ve Konserveciler Derneği) Yönetim Kurulu Üyeliği , AMITOM (Mediterranean International Association of the Processing Tomato) Başkanı, Uludağ İhracatçılar Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 1.63 Bağımsız Üye Değil
AG GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İSMAİL AKSAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 01.09.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği- Genel Müdür Yardımcılığı AG Girişim Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı , Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, , Yapı Radar Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ünay Tarım Ürünleri LTD.ŞTİ müdür. Evet 6.55 Bağımsız Üye Değil
HÜSNÜ HAKAN GÜNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 22.09.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi veTİcaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN GÜNHAN KAYIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982467 Değerlendirildi Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetiim Komitesi,Denetim Komitesi
MERVE UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 07.07.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180895


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