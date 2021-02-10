***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziBalmumcu Mahallesi Mustafa İzzet Efendi Sk. 9/2 Beşiktaş-İstanbulYeni Şirket MerkeziHakkı Yeten Cad. Selenium Plaza No/10 5. kat Fulya-Beşiktaş-İstanbulDeğişiklik Tarihi08/02/2021AçıklamalarŞirket merkezi 08/02/2021 tarihi itibari ile aşağıdaki adrese taşınmıştırHakkı Yeten Cad. Selenium Plaza No/10 5. kat Fulya-Beşiktaş-İstanbulKamuoyunun bilgisine sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908769BIST