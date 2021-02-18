***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği
18.02.2021 18:19
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Şirket Merkezi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Şirket Merkezi
Balmumcu Mahallesi Mustafa İzzet Efendi Sk. 9/2 Beşiktaş-İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. No 10/I İç Kapı No 8 Beşiktaş-İstanbul
Değişiklik Tarihi
08/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin Merkez adres değişikliği İstanbul Ticaret Odası tarafından aşağıdaki şekilde tescil edilmiştir.
Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. No 10/I İç Kapı No 8 Beşiktaş-İstanbul
Kamuoyunun bilgisine sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910880
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:056,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0236
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0106
En Düşük
6,9225
18:058,4535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0618
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4715
En Düşük
8,3628
18:05399,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,31
|Açılış
|: 399,84
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|66,00
|181.798.346
|% 10,00
|
|DMSAS
|8,36
|60.533.640
|% 10,00
|
|TMSN
|19,37
|266.438.931
|% 9,99
|
|HEKTS
|31,70
|609.488.990
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|205.548.686
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,89
|818.111
|% -10,00
|
|SONME
|87,75
|9.775.066
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.426.985
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|516.461.437
|% -9,97
|
|RODRG
|26,76
|4.649.221
|% -9,96
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SASA
|49,80
|3.072.108.253
|% 9,98
|
|KOZAL
|152,10
|2.871.847.688
|% 6,89
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% -2,30
|
|THYAO
|12,27
|1.598.832.116
|% 0,57
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SKBNK
|1,49
|558.767.266
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|380.730.375
|% 9,43
|
|VAKBN
|4,37
|1.318.465.587
|% -3,53
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9954
|7,0005
|% 0,50
|
|Euro
|8,4601
|8,4690
|% 0,92
|
|Sterlin
|9,7302
|9,7790
|% 1,09
|
|Frank
|7,7757
|7,8225
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8617
|1,8710
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-1,66
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 502, 400 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.24 ) 1, 607
-
17:57XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 34, 913.00 milyon TL de
-
17:56TTRAK
Yüzde 4.16 oranında artışla 225.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 377, 380 adet işlem
-
17:54TTRAK
Yüzde 4.34 oranında artışla 226.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 317 adet işlem