***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziBalmumcu Mahallesi Mustafa İzzet Efendi Sk. 9/2 Beşiktaş-İstanbulYeni Şirket MerkeziDikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. No 10/I İç Kapı No 8 Beşiktaş-İstanbulDeğişiklik Tarihi08/02/2021AçıklamalarŞirketimizin Merkez adres değişikliği İstanbul Ticaret Odası tarafından aşağıdaki şekilde tescil edilmiştir.Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. No 10/I İç Kapı No 8 Beşiktaş-İstanbulKamuoyunun bilgisine sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910880BIST