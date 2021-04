***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziDikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. No 10/I İç Kapı No 8 Beşiktaş-İstanbulYeni Şirket MerkeziFenerbahçe Mahallesi, Hacı Mehmet Sk. N 24 F Blok D:21 Kadıköy/İstanbulDeğişiklik Tarihi22/04/2021AçıklamalarŞirket merkezi, Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. N10/I İç Kapı N8 Beşiktaş-İstanbul adresinden Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No 24 F Blok D:21 Kadıköy/İstanbul adesine taşınmıştırKamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930670BIST