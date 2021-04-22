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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği

22.04.2021 22:32



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )

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Şirket Merkezi Değişikliği

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Bildirim İçeriği

Eski Şirket Merkezi
Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. No 10/I İç Kapı No 8 Beşiktaş-İstanbul
Yeni Şirket Merkezi
Fenerbahçe Mahallesi, Hacı Mehmet Sk. N 24 F Blok D:21 Kadıköy/İstanbul
Değişiklik Tarihi
22/04/2021
Açıklamalar

Şirket merkezi,  Dikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. N10/I İç Kapı N8 Beşiktaş-İstanbul  adresinden Fenerbahçe Mahallesi Hacı Mehmet Sokak No 24 F Blok D:21 Kadıköy/İstanbul adesine taşınmıştır
Kamuoyuna duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930670


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Tam 3.123 3.204 31,80  
Yarım 1.509 1.550 15,38  
Çeyrek 757 775 7,69  
Gümüş.Ons 26,00 26,02 -0,14  
Gümüş Gr. 7,01 7,01 0,02  
B. Petrol 66,10 66,10 0,70  
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