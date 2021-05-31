***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziDikilitaş Mah. Hakkı Yeten Cad. No 10/I İç Kapı No 8 Beşiktaş-İstanbulYeni Şirket MerkeziFenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı N 21 Kadıköy İstanbulDeğişiklik Tarihi22/04/2021AçıklamalarŞirket merkez adresi İstanbul Ticaret Odası tarafından aşağıdaki şekidle tescil edilmiştir. Şirket iletişim bilgileri aşağıdaki gibidirAdres: Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı N 21 Kadıköy İstanbulTelefon: 0216 369 1900Faks:0216 385 0139http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939030BIST