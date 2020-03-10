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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

10.03.2020 18:36
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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

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Açıklamalar

Şirketimizin 02.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan yayınlanan yıllık mali  tablolarında sermaye ile yedek akçeler toplamının yarısı karşılıksız kaldığı anlaşılmıştır.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" in Geçici 1. Maddesinde, "01.01.2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir." denilmektedir.
Şirketimizin henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan 10.492.043 TL tutarındaki  kur farkı zararları dikkate alınmadığında  sermaye (58.967.161) ile yedek akçeler(3.158.332) toplamının yarısının korunduğu anlaşılmaktadır. [22.345.097( özsermaye)+10.492.043] / (3.158.332+58.967.161)= %52,85
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda TTK 376 kapsamında yapılacak ilk genel kurulda sermayenin korunduğuna ilişkin bilgilendirme yapılması yeterli görülmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826455


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