***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
10.03.2020 18:36
***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan yayınlanan yıllık mali tablolarında sermaye ile yedek akçeler toplamının yarısı karşılıksız kaldığı anlaşılmıştır.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" in Geçici 1. Maddesinde, "01.01.2023 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir." denilmektedir.
Şirketimizin henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan 10.492.043 TL tutarındaki kur farkı zararları dikkate alınmadığında sermaye (58.967.161) ile yedek akçeler(3.158.332) toplamının yarısının korunduğu anlaşılmaktadır. [22.345.097( özsermaye)+10.492.043] / (3.158.332+58.967.161)= %52,85
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda TTK 376 kapsamında yapılacak ilk genel kurulda sermayenin korunduğuna ilişkin bilgilendirme yapılması yeterli görülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826455
BIST
18:05101.063
En Yüksek
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|: 106.021
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|: 103.524
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332,77
En Düşük
325,35
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.131.082
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|218.251.367
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.911.192
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.455.696
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|906.180
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|201.062.234
|% -14,62
|
|THYAO
|9,97
|1.133.371.312
|% -3,95
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% -8,02
|
|KRDMD
|2,25
|251.205.682
|% -7,41
|
|HALKB
|5,58
|247.353.449
|% -1,59
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% -8,02
|
|HLGYO
|1,38
|43.440.870
|% -9,21
|
|KUYAS
|1,28
|14.203.494
|% -9,22
|
|CRFSA
|5,93
|44.776.450
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9780
|8,0180
|% -0,71
|
|Frank
|6,5886
|6,6283
|% -0,34
|
|Riyal
|1,6369
|1,6451
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|-24,08
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,84
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,01
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|B. Petrol
|36,45
|36,45
|2,09
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