***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıBurcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi Aş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih28/05/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz ile Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi Aş.arasında 2020 yılı üretim sezondundan başlayarak 2021 ve 2022 üretim sezonlarında her yıl en az 5000 ton bitmiş ürün olmak üzere 3 yıllık fason üretim sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847847BIST