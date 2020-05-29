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***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

29.05.2020 19:08
GÜNCEL HABERLER



***MERKO*** MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi Aş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/05/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
*
Açıklamalar

 Şirketimiz ile Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi Aş.arasında 2020 yılı üretim sezondundan başlayarak 2021 ve 2022  üretim sezonlarında her yıl en az 5000 ton bitmiş ürün olmak üzere 3 yıllık fason üretim sözleşmesi imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847847


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 63,25 11.913.183 % 10,00  
ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3727 8,4147 % 0,05  
Frank 7,0630 7,1055 % 0,37  
Riyal 1,8104 1,8195 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 16,35  
Altın Gr. 381 381 4,35  
Cumhuriyet 2.468 2.500 26,60  
Tam 2.541 2.569 19,80  
Yarım 1.240 1.254 13,30  
Çeyrek 620 628 6,60  
Gümüş.Ons 17,87 17,90 0,52  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 0,12  
B. Petrol 36,23 36,23 0,20  
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