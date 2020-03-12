***MERKO* *OLMIP* *LKMNH* *DESA* *CRFSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.03.2020 18:35
***MERKO******OLMIP******LKMNH******DESA******CRFSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CRFSA, DESA, LKMNH, MERKO, OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, CRFSA.E, DESA.E, LKMNH.E, MERKO.E, OLMIP.E paylarında 13/03/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/03/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 02/03/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827733
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -7.326,77
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
18:056,3145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1042
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3165
En Düşük
6,2064
18:057,0134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0117
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9776
18:05319,57
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -7,08
|Açılış
|: 319,57
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
316,45
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|80.376.062
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.638.383
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.614
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.888.811
|% 10,57
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.656.087
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|17.485.184
|% -20,00
|
|MEPET
|1,16
|3.774.611
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.896.197
|% -20,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% -6,88
|
|THYAO
|8,48
|704.221.969
|% -11,76
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% -8,77
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 6,94
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% -17,53
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8665
|7,9059
|% -0,92
|
|Frank
|6,5749
|6,6146
|% -0,30
|
|Riyal
|1,6743
|1,6826
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.580
|-55,70
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-7,91
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,72
|15,75
|-1,02
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,16
|-0,19
|
|B. Petrol
|32,80
|32,80
|-2,99
|