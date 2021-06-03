***MERKO* *SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
03.06.2021 09:06
***MERKO******SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MERKO, SKTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939772
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
0
En Düşük
0
18:058,6210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0283
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
8,6272
En Düşük
8,5886
18:0510,5254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0274
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
10,5304
En Düşük
10,4950
18:05525,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -2,02
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|33,62
|4.041.948
|% 2,10
|
|KNFRT
|16,39
|8.351.956
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,37
|77.273.460
|% 0,00
|
|SISE
|7,81
|422.104.384
|% 0,00
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,37
|77.273.460
|% 0,00
|
|KNFRT
|16,39
|8.351.956
|% 0,00
|
|SISE
|7,81
|422.104.384
|% 0,00
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 0,00
|
|PRKAB
|12,27
|10.525.322
|% 0,00
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 0,00
|
|THYAO
|13,65
|1.526.217.664
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 0,00
|
|TUPRS
|101,50
|835.748.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|673.008.728
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|413.065.167
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,11
|253.949.466
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6254
|8,6273
|% 0,40
|
|Euro
|10,5243
|10,5328
|% 0,33
|
|Sterlin
|12,1453
|12,2062
|% 0,05
|
|Frank
|9,5344
|9,5919
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2886
|2,3000
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|-10,88
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,89
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,77
|71,77
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OYAYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 228 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 440 adet işlem
-
17:56FMIZP
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 112.80 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 293 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MZHLD, TRCAS, YAYLA, VAKKO, EPLAS, KENT