***METAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***METAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [METAL]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız tarafından 03/07/2020 tarihinde, payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören ve daha önce 11/05/2020 tarihinde Kotasyon Yönergesinin 23/1-ğ maddesi kapsamında uyarılan Metal Gayrimenkul A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Şirketinfaaliyet durumu nedeniyle, 31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüşü de dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 23/1-c maddesi kapsamında Şirketin ilişkili taraflardan ticari olmayan alacakları nedeniyle, daha önce söz konusu alacak oluştuğunda açıklanan ödeme planları kapsamında alacağın tahsil edilemediği, son açıklanan ödeme planında bir teminat alınmadığı ve borçlunun finansal durumu da dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 23/1-ğ maddesi kapsamında, Şirket paylarının 06/07/2020 tarihinden itibarenBorsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854463BIST