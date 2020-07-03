***METAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
03.07.2020 18:14
***METAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız tarafından 03/07/2020 tarihinde, payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören ve d
aha önce 11/05/2020 tarihinde Kotasyon Yönergesinin 23/1-ğ maddesi kapsamında uyarılan Metal Gayrimenkul A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Şirketin
faaliyet durumu nedeniyle, 31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüşü de dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 23/1-c maddesi kapsamında Şirketin ilişkili taraflardan ticari olmayan alacakları nedeniyle, daha önce söz konusu alacak oluştuğunda açıklanan ödeme planları kapsamında alacağın tahsil edilemediği, son açıklanan ödeme planında bir teminat alınmadığı ve borçlunun finansal durumu da dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 23/1-ğ maddesi kapsamında, Şirket paylarının 06/07/2020 tarihinden itibaren
Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854463
BIST
17:59115.792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -1.115,75
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
17:596,8733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
17:597,7382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0346
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
17:59391,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 391,49
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.297.242
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.817.306
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|60.944.640
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|26.878.967
|% -8,97
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|KRDMA
|4,72
|32.274.073
|% -6,35
|
|CMENT
|24,90
|13.017.586
|% -6,32
|
|THYAO
|11,93
|1.045.924.325
|% -2,69
|
|GARAN
|8,20
|850.314.051
|% -1,91
|
|KARSN
|3,44
|835.490.564
|% 4,24
|
|ODAS
|2,59
|799.986.110
|% 1,57
|
|ALBRK
|1,84
|743.316.589
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,61
|714.545.374
|% 7,33
|
|ALBRK
|1,84
|743.316.589
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,05
|714.393.782
|% -0,97
|
|IEYHO
|1,05
|362.346.282
|% 2,94
|
|ODAS
|2,59
|799.986.110
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5278
|8,5705
|% 0,09
|
|Frank
|7,2294
|7,2729
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-0,03
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.560
|5,90
|
|Tam
|2.614
|2.627
|6,10
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|3,00
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,52
|