***METAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması
11.05.2020 18:15
***METAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )
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Şirketin Uyarılması
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Açıklamalar
Borsamız tarafından 11/05/2020 tarihinde payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Metal Gayrimenkul A.Ş. (Şirket)'nin, son üç yıla ilişkin finansal tablolarında ilişkili taraflardan olan ticari olmayan alacaklarının aktiflere oranının %50'yi aşması (2019: %98) nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-ğ maddesi kapsamında uyarılmasına ve alacağın tahsil planının takvimlendirilerek KAP'ta açıklanmasının Şirketten istenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844205
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.641
En Düşük
97.792
18:057,0602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0129
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0496
18:057,6407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0086
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,6171
18:05385,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 385,98
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
384,80
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|28.678
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|27.199.890
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|81.399
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.402.381
|% 10,00
|
|SEYKM
|11,53
|62.267.125
|% -9,99
|
|KRDMB
|2,45
|76.439.193
|% -9,93
|
|KRDMA
|2,91
|88.841.785
|% -9,91
|
|GLBMD
|2,78
|17.533.446
|% -9,74
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% -7,93
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% -1,27
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 6,54
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% -3,29
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 2,38
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 9,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6680
|8,7114
|% -0,33
|
|Frank
|7,2204
|7,2639
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8727
|1,8820
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|3,96
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,05
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.536
|-2,10
|
|Tam
|2.555
|2.602
|-2,20
|
|Yarım
|1.247
|1.272
|-1,10
|
|Çeyrek
|621
|636
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,53
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,79
|29,79
|0,16
|