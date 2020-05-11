***METAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması









***METAL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Şirketin Uyarılması )İlgili Şirketler [METAL]İlgili Fonlar []TürkçeŞirketin UyarılmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız tarafından 11/05/2020 tarihinde payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Metal Gayrimenkul A.Ş. (Şirket)'nin, son üç yıla ilişkin finansal tablolarında ilişkili taraflardan olan ticari olmayan alacaklarının aktiflere oranının %50'yi aşması (2019: %98) nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-ğ maddesi kapsamında uyarılmasına ve alacağın tahsil planının takvimlendirilerek KAP'ta açıklanmasının Şirketten istenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844205BIST