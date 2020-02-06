***METAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.02.2020 09:50
***METAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METAL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğan Demir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817300
BIST
10:52123.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.158,25
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
10:525,9865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9882
En Düşük
5,9757
10:526,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0142
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5974
En Düşük
6,5779
10:52300,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,68
|Açılış
|: 300,17
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,34
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|28,06
|5.869.495
|% 14,07
|
|RAYSG
|5,17
|4.598.322
|% 10,00
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
|6,15
|6.402
|% 9,82
|
|CEOEM
|8,28
|13.840.759
|% 9,23
|
|DOKTA
|64,05
|2.395.726
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|PGSUS
|71,60
|185.606.856
|% -4,21
|
|GRNYO
|1,49
|209.627
|% -2,61
|
|THYAO
|14,77
|341.840.567
|% 1,10
|
|ODAS
|2,29
|224.422.988
|% 3,15
|
|PGSUS
|71,60
|185.606.856
|% -4,21
|
|YKBNK
|3,09
|164.603.248
|% 3,00
|
|SASA
|9,37
|162.726.718
|% -0,95
|
|ODAS
|2,29
|224.422.988
|% 3,15
|
|TEKTU
|1,80
|116.731.384
|% 6,51
|
|YKBNK
|3,09
|164.603.248
|% 3,00
|
|KRDMD
|2,96
|135.193.410
|% 2,07
|
|ISFIN
|4,58
|122.392.546
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7510
|7,7899
|% 0,06
|
|Frank
|6,1248
|6,1617
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5908
|1,5988
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|1,40
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,61
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|56,16
|56,16
|0,88
|