***METAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2020 13:23
***METAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METAL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Günce Demir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851530
BIST
15:04110.951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 11,19
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
15:046,8598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8598
En Düşük
6,8328
15:047,7063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0057
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
15:04378,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,33
|Açılış
|: 378,97
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|14,88
|138.644.340
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.552.054
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|15.030.786
|% 9,92
|
|TSPOR
|7,32
|123.109.657
|% 9,91
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|31.244.924
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|7.593.575
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.340.495
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|31.788.322
|% -9,80
|
|ECILC
|6,34
|883.508.745
|% 3,93
|
|ASELS
|32,12
|531.738.867
|% -1,23
|
|GARAN
|8,15
|524.994.361
|% -0,73
|
|THYAO
|12,54
|340.067.071
|% -0,24
|
|GUSGR
|4,37
|336.189.897
|% 3,07
|
|IEYHO
|0,88
|248.244.360
|% -2,22
|
|IHLAS
|0,82
|164.917.503
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,91
|304.769.569
|% -1,04
|
|ODAS
|2,15
|320.936.109
|% 0,00
|
|ECILC
|6,34
|883.508.745
|% 3,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5844
|8,6275
|% -0,00
|
|Frank
|7,1914
|7,2347
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-7,53
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.477
|-3,50
|
|Tam
|2.529
|2.542
|-7,40
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-1,80
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,01
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,51
|
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