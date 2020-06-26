***METAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.06.2020 10:09
***METAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Doğan Demir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853062
BIST
12:27115.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.038,21
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
12:276,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8582
En Düşük
6,8444
12:277,7008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
12:27388,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,39
|Açılış
|: 388,40
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.914.343
|% 9,94
|
|SARKY
|6,90
|26.560.661
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.560.833
|% 9,64
|
|AYEN
|5,29
|129.284.618
|% 9,07
|
|KSTUR
|58,00
|137.460
|% 7,61
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|GUBRF
|26,16
|135.840.690
|% -5,90
|
|YKGYO
|3,99
|48.463.687
|% -5,45
|
|GLRYH
|11,85
|7.075.036
|% -4,13
|
|ISFIN
|4,19
|600.003.749
|% 3,71
|
|KRDMD
|3,08
|462.258.863
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,62
|307.260.769
|% 0,62
|
|ODAS
|2,35
|297.752.046
|% 3,07
|
|THYAO
|12,55
|231.592.595
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,62
|307.260.769
|% 0,62
|
|KRDMD
|3,08
|462.258.863
|% 2,33
|
|ISFIN
|4,19
|600.003.749
|% 3,71
|
|ODAS
|2,35
|297.752.046
|% 3,07
|
|CEMAS
|1,44
|163.083.474
|% -0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4824
|8,5249
|% -0,06
|
|Frank
|7,2062
|7,2497
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-0,89
|
|Altın Gr.
|388
|389
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.537
|-2,90
|
|Tam
|2.593
|2.604
|-3,00
|
|Yarım
|1.260
|1.274
|-1,50
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|0,59
|