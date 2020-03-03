***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2020Açıklamalar01.01.2019 - 31.12.2019 Dönem Faaliyet Raporu PDF olarak ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823776BIST