***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2020Açıklamalar01.01.2020 - 31.03.2020 TARİH ARASI FAALİYET RAPORU EKTE PDF OLARAK YER ALMAKTADIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848204BIST