***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor









***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 10.000.000 -443 -4.658.177 8.122.254 13.463.634 13.463.634Transferler5.982.000 2.140.254 -8.122.254Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)261 -10.313 -10.052 -10.052Dönem Karı (Zararı)-10.313 -10.313 -10.313Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)261 261 261Dönem Sonu Bakiyeler27 10.000.000 -182 5.982.000 -2.517.923 -10.313 13.453.582 13.453.582Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler-182 5.982.000 -2.517.923 -10.313 13.453.582 13.453.582Transferler-10.313 10.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.043 -293.260 -293.260 -293.260Dönem Karı (Zararı)-293.260 -293.260 -293.260Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.043 5.043 5.043Dönem Sonu Bakiyeler27 10.000.000 4.861 5.982.000 -2.528.236 -293.260 13.165.365 13.165.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.956.577 4.449.528Dönem Karı (Zararı)-293.260 -10.313Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-293.260 -10.313Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-48.081 -410.377Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 136 599Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler498 5.350Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 498 5.350Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-47.359 -422.887Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.817 3.792Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19.861 220Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 7.874 93.628Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -64.277 -520.527Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -1.356 6.561İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.671.120 4.463.542Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-64.220 550.980İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -64.220 550.980Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.643.876 4.476.265İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -4.636.381 4.476.265İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.495Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler51.116 -597.888İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -1.200 -45.848İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 52.316 -552.040Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -10.737 13.580Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.117 -1.050İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 19.600 -3.025İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -6.483 1.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.520 21.655Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -16.520 21.655Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.012.461 4.042.852Alınan Faiz55.884 426.219Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22-24 -6.993Vergi İadeleri (Ödemeleri)-12.550YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.956.577 4.449.528NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.956.577 4.449.528DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.081.812 632.284DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ125.235 5.081.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 125.754 5.085.067Ticari Alacaklar86.978 42.619İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-37 86.978 42.619Diğer Alacaklar12.977.611 8.333.735İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 12.970.116 8.333.735İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 7.495Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 8.503 4.232Diğer Dönen Varlıklar74.372 59.662İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 74.372 59.662ARA TOPLAM13.273.218 13.525.315TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.273.218 13.525.315DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar18 0 37Diğer Maddi Duran Varlıklar18 37Maddi Olmayan Duran Varlıklar99Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 99Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.524 2.429TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.524 2.565TOPLAM VARLIKLAR13.275.742 13.527.880KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar68.471 28.172İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 1.200İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 68.471 26.972Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 18.382 29.119Diğer Borçlar20.615 7.498İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 19.600İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.015 7.498Kısa Vadeli Karşılıklar467 2.333Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 467 2.333ARA TOPLAM107.935 67.122TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.935 67.122UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.442 7.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 2.442 7.176TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.442 7.176TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER110.377 74.298ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.165.365 13.453.582Ödenmiş Sermaye27 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 4.861 -182Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 5.982.000 5.982.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -2.528.236 -2.517.923Net Dönem Karı veya Zararı27 -293.260 -10.313TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.165.365 13.453.582TOPLAM KAYNAKLAR13.275.742 13.527.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 43.886 2.141.790Satışların Maliyeti28 -43.959 -1.995.644TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-73 146.146BRÜT KAR (ZARAR)-73 146.146Genel Yönetim Giderleri29-30 -355.698 -549.817Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 37.668 441.629Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -31.063 -131.773ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-349.166 -93.815FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-349.166 -93.815Finansman Gelirleri33 55.083 92.187Finansman Giderleri33 -533 -2.124SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-294.616 -3.752Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.356 -6.561Dönem Vergi (Gideri) Geliri-7.642Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 1.356 1.081SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-293.260 -10.313DÖNEM KARI (ZARARI)-293.260 -10.313Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-293.260 -10.313Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.043 261Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.304 326Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.261 -65Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi1.261 -65Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.043 261TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-298.303 -10.052Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-298.303 -10.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823787BIST