***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor









***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 10.000.000 -182 5.982.000 -2.517.923 -10.313 13.453.582 13.453.582Transferler-10.313 10.313Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-296.260 -288.217 -288.217Dönem Karı (Zararı)-293.260 -293.260 -293.260Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.043 5.043Dönem Sonu Bakiyeler27 10.000.000 127 5.982.000 -2.528.236 -293.260 13.165.365 13.165.365Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 10.000.000 4.861 5.982.000 -2.528.236 -293.260 13.165.365 13.165.365Transferler-293.260 293.260Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50.457 -50.457 -50.457Dönem Karı (Zararı)-50.457 -50.457 -50.457Dönem Sonu Bakiyeler27 10.000.000 4.861 5.982.000 -2.528.236 -226.394 13.114.908 13.114.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.425 -4.738.631Dönem Karı (Zararı)-50.457 -87.143Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-50.457 -87.143Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.695 -20.182Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 78Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler37.525 5.240Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 37.525 5.240Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.830 -25.600Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.024 -27.937Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.042Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 12.078 5.074Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-20.884 -8.779Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.168 -4.652.521Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -1 -63.957İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.961 -4.654.991İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)15.200İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.239Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 11.833 69.408İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.833Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 8.126 6.302Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -18.894 -4.461İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-19.600İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)706İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26 -30.193 -4.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)9.242Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-39.435Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-41.930 -4.759.846Alınan Faiz505 21.215YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.425 -4.738.631NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-41.425 -4.738.631DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 125.235 5.081.812DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ83.810 343.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 83.810 125.754Ticari Alacaklar10 107.863 86.978İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 107.863 86.978Diğer Alacaklar12.967.650 12.977.611İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 12.954.916 12.970.116İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 12.734 7.495Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 153 8.503Diğer Dönen Varlıklar26 76.428 74.372İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 76.428 74.372ARA TOPLAM13.235.904 13.273.218TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.235.904 13.273.218DURAN VARLIKLARErtelenmiş Vergi Varlığı35 2.524 2.524TOPLAM DURAN VARLIKLAR35 2.524 2.524TOPLAM VARLIKLAR13.238.428 13.275.742KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar10-37 92.382 68.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 92.382 68.471Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 26.508 18.382Diğer Borçlar1.721 20.615İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 19.600İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.721 1.015Kısa Vadeli Karşılıklar467 467Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22-24 467 467ARA TOPLAM121.078 107.935TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER121.078 107.935UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar2.442 2.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22-24 2.442 2.442Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.442 2.442TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER123.520 110.377ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.114.908 13.165.365Ödenmiş Sermaye27 10.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 4.861 4.861Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler27 5.982.000 5.982.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -2.821.496 -2.528.236Net Dönem Karı veya Zararı27 -50.457 -293.260TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.114.908 13.165.365TOPLAM KAYNAKLAR13.238.428 13.275.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 51.128Satışların Maliyeti28 -45.578TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 5.550BRÜT KAR (ZARAR)0 5.550Genel Yönetim Giderleri29-30 -60.148 -113.458Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 20.897 14.135Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -12.230 -18.466ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-51.481 -112.239FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-51.481 -112.239Finansman Gelirleri33 1.024 25.196SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-50.457 -87.043Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-100Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-100SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-50.457 -87.143DÖNEM KARI (ZARARI)-50.457 -87.143Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-50.457 -87.143Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 91Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)91Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 91TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-50.457 -87.052Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-50.457 -87.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848205BIST