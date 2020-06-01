***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor
01.06.2020 18:14
***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 10.000.000 -182 5.982.000 -2.517.923 -10.313 13.453.582 13.453.582
Transferler
-10.313 10.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-296.260 -288.217 -288.217
Dönem Karı (Zararı)
-293.260 -293.260 -293.260
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.043 5.043
Dönem Sonu Bakiyeler
27 10.000.000 127 5.982.000 -2.528.236 -293.260 13.165.365 13.165.365
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 10.000.000 4.861 5.982.000 -2.528.236 -293.260 13.165.365 13.165.365
Transferler
-293.260 293.260
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.457 -50.457 -50.457
Dönem Karı (Zararı)
-50.457 -50.457 -50.457
Dönem Sonu Bakiyeler
27 10.000.000 4.861 5.982.000 -2.528.236 -226.394 13.114.908 13.114.908
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.425 -4.738.631
Dönem Karı (Zararı)
-50.457 -87.143
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-50.457 -87.143
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.695 -20.182
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 78
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.525 5.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 37.525 5.240
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.830 -25.600
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.024 -27.937
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.042
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 12.078 5.074
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-20.884 -8.779
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.168 -4.652.521
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1 -63.957
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.961 -4.654.991
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.239
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 11.833 69.408
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 8.126 6.302
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -18.894 -4.461
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.600
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -30.193 -4.822
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9.242
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-39.435
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.930 -4.759.846
Alınan Faiz
505 21.215
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.425 -4.738.631
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.425 -4.738.631
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 125.235 5.081.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
83.810 343.181
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 83.810 125.754
Ticari Alacaklar
10 107.863 86.978
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 107.863 86.978
Diğer Alacaklar
12.967.650 12.977.611
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 12.954.916 12.970.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 12.734 7.495
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 153 8.503
Diğer Dönen Varlıklar
26 76.428 74.372
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 76.428 74.372
ARA TOPLAM
13.235.904 13.273.218
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.235.904 13.273.218
DURAN VARLIKLAR
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.524 2.524
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35 2.524 2.524
TOPLAM VARLIKLAR
13.238.428 13.275.742
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
10-37 92.382 68.471
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 92.382 68.471
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 26.508 18.382
Diğer Borçlar
1.721 20.615
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 19.600
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.721 1.015
Kısa Vadeli Karşılıklar
467 467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 467 467
ARA TOPLAM
121.078 107.935
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.078 107.935
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.442 2.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 2.442 2.442
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.442 2.442
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
123.520 110.377
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.114.908 13.165.365
Ödenmiş Sermaye
27 10.000.000 10.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 4.861 4.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 5.982.000 5.982.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -2.821.496 -2.528.236
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -50.457 -293.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.114.908 13.165.365
TOPLAM KAYNAKLAR
13.238.428 13.275.742
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 51.128
Satışların Maliyeti
28 -45.578
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 5.550
BRÜT KAR (ZARAR)
0 5.550
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -60.148 -113.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 20.897 14.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -12.230 -18.466
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-51.481 -112.239
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-51.481 -112.239
Finansman Gelirleri
33 1.024 25.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-50.457 -87.043
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-100
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-50.457 -87.143
DÖNEM KARI (ZARARI)
-50.457 -87.143
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-50.457 -87.143
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 91
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
91
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 91
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-50.457 -87.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-50.457 -87.052
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848205
BIST