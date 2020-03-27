***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METAL*** METAL GAYRİMENKUL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi METAL GAYRİMENKUL A.Ş. 2019 YILI GENEL KURULYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.03.2020Genel Kurul Tarihi 07.05.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe EYÜPAdres GÖKTÜRK MERKEZ MAHHALLESİ İSTANBUL CADDESİ ARCADIUM LİFE II NO:26 GÖKTÜRK EYÜPGündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,3 - 2019 yılı finansal tablolarının incelenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ait kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,6 - Yönetim kurulu üye seçimi yapılması,7 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,8 - İlişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,9 - Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2020 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması,10 - Şirketin vermiş olduğu teminat rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,11 - Yönetim Kurulu üyelerine 01.01.2020-31.12.2020 dönemi içinde ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,12 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi13 - Dilek ve önerilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 07.05.2020 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarMETAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARIMETAL GAYRİMENKUL A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDANŞirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 7 Mayıs 2020 günü saat 14:00'da, Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi Arcadium Life II No:26 Eyüp İSTANBUL adresinde yapılacaktır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısına bizzat katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir.Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.metalgayrimenkul.com adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.Şirketimizin 2019 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim kuruluşu tarafından hazırlanan Raporlar ile Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi ve gündem maddelerinin açıklayıcı notlarını içeren Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket merkezinde ve www.metalgayrimenkul.com internet sitemizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832796BIST